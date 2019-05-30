Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)- Работы по установке строительных лесов и подмостей