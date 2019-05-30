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    Главная / Торговый портал / Работы по установке строительных лесов и подмостей / Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)- Работы по установке строительных лесов и подмостей
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    Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)

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    Поставщики
    • ИП Гришкин Сергей Юрьевич
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      Спецификация
      Работы по установке строительных лесов и подмостей
      Характеристики
      Минимальная партия
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