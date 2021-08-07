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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Шар малый size - S DECORATION. ORB. RESIN цвет 1, color: purple
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шар малый size - S DECORATION. ORB. RESIN цвет 1, color: purple

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шар малый size - S DECORATION. ORB. RESIN цвет 1, color: purple- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
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    Шар малый size - S DECORATION. ORB. RESIN цвет 1, color: purple

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    • ООО КОРПОРАЦИЯ "ЛИМИТ ВРЕМЕНИ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
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