Характеристики

Протестировано для: 110 кг Ширина: 74 см Глубина: 69 см Мин высота: 102 см Макс высота: 114 см Ширина сиденья: 47 см Глубина сиденья: 48 см Мин высота сиденья: 47 см Макс высота сиденья: 60 см Повышенная устойчивость благодаря фиксирующейся функции качания.Высота сиденья регулируется, обеспечивая максимальный комфорт.С поддержкой в области поясницы – обеспечивает дополнительный комфорт.Колесики оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: они разблокируются только под воздействием веса сидящего человека.Сетка на спинке пропускает воздух.Подлокотники обеспечивают оптимальный комфорт и снимают напряжение с рук и плеч.Резиновое покрытие колесиков обеспечивает плавное движение на напольном покрытии любого типа.