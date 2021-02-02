Лента медная ДПРНТ Л63 0.1х300ММ ГОСТ 1173-2006 Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 1272 ₽ В корзину

Лента медная ДПРНМ М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2020 Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 1540,8 ₽ В корзину

Лента медная ДПРНП М1 0.3х300ММ ГОСТ 1173-2006 Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 959760 ₽ В корзину

Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006 Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 1306784,02 ₽ В корзину

Лента медная в рулоне М1 0.1х50ММ ГОСТ 1173-2006 Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 372 ₽ В корзину

Лента латунная Л63 40/100х2ММ Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 1050 ₽ В корзину

Лента латунная Л63 52/300х1.9ММ Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 1050 ₽ В корзину

Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм от 840 ₽ В корзину