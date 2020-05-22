Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 для оказания первой само- и взаимопомощи при несчастных случаях ООО ТД Апполо ГОСТ 1179-93
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 для оказания первой само- и взаимопомощи при несчастных случаях ООО ТД Апполо ГОСТ 1179-93- Пакеты перевязочные медицинские
88
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.