Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов)
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 255864₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 16448,4₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Ремонт и техническое обслуживание крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана