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    Главная / Торговый портал / Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные / Черенок для лопат 40ММ 1300ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для лопат 40ММ 1300ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для лопат 40ММ 1300ММ- Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
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    Черенок для лопат 40ММ 1300ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ЖИРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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