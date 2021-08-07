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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание / Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки- Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
    7
    Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки

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    Цена
    от 3500
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    Поставщики
    • ООО "ЮЖЛИФТСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3500
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3500c НДС
    • АО "КОНЕ ЛИФТС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Техническое обслуживание малогрузового лифта 2 остановки
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЮГОРИЯ ЛИФТ СП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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