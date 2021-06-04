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    Главная / Торговый портал / Бумага фильтровальная различного назначения / Бумага промокательная Tork Advanced индустриальная протирочная 23.5х34СМ рулон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага промокательная Tork Advanced индустриальная протирочная 23.5х34СМ рулон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага промокательная Tork Advanced индустриальная протирочная 23.5х34СМ рулон- Бумага фильтровальная различного назначения
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    Бумага промокательная Tork Advanced индустриальная протирочная 23.5х34СМ рулон

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    Цена
    от 1000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2554,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3013,82
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3013,82c НДС
    • ООО "ПЕРВАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1920
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Протирочная бумага в рулоне Tork Advanced
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Пермский край
      Подробнее
      1920c НДС
    • ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВИАСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1400
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага Tork Advanced.протирочная в рулонах, 2-х слойная. Бумага универсального использования для различных поверхностей, отлично впитывает жидкость, и сохраняет свою прочность во влажном состоянии. Подходит для использования в качестве полотенец для вытирания рук. Безопасна при использовании на пищевом производстве. Цвет бумаги - белый. Размер одного листа 23,5 х 34 см; Рулон содержит 255 метров. Цена указана за 1 рулон.
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1400c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      944,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1115
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1115c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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