Характеристики

Бумага Tork Advanced.протирочная в рулонах, 2-х слойная. Бумага универсального использования для различных поверхностей, отлично впитывает жидкость, и сохраняет свою прочность во влажном состоянии. Подходит для использования в качестве полотенец для вытирания рук. Безопасна при использовании на пищевом производстве. Цвет бумаги - белый. Размер одного листа 23,5 х 34 см; Рулон содержит 255 метров. Цена указана за 1 рулон.