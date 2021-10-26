Набор реагентов Тестостерон калибратор для анализатора Architecti для определения тестостерона 6МЛ 2Р1301 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Test Reagent Kit для определения гликированного гемоглобина HbA1 для анализатора Glycomat DS 5 300 определений 014-350 ФСЗ 2011/10575 от 16.09.2011 Дрю Сайентифик Инк. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Тех-Антитромбин для определения активности анти-тромбина III (АТ III) при диагностике врожденного или при-обретенного дефицита этого антикоагулянта, диагностики ДВС-синдрома и контроля за его лечением с применением компонентов крови, для применения in vitro 120-240 опр. 1. Буфер для разведений (концентрированный 20:1 рас-твор, рН 7,4), 5 мл – 1 фл. 2. Стандарт-плазма (лиофильно высушенная) - 2 фл. 3. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH) - 1 фл. 688 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13463 от 24.05.2012 ТУ 9398-025-42349142-2012 24 месяца 1022201765178 197290 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Сыворотка контрольная для диагностики сифилиса (антитела к Treponema pallidum слабоположительные) комплект №1 10х1МЛ 03.17.1 Россия Реагенты диагностические от 5021,28 ₽ В корзину

Набор реагентов Т3 свободный- ИФА-БЕСТ для определения Т3 свободного в крови 12х8 определений X-3970 РЗН 2017/6139 от 23.08.2017 ТУ 9398-601-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов СЖСС Sentinel для определения железосвязывающей способности для автоанализаторов 2х40;1х11МЛ 17639 ФСЗ 2008/01694 от 08.05.2008 Италия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Трихинелла-IgG-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса G к антигенам трихинелл 12х8 определений D-3152 РЗН 2013/1330 от 06.12.2013 ТУ 9398-394-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Триглицериды с АЛФ для анализатора биохимического для определения триглицеридов с АЛФ 135МЛ 10720P ФСЗ 2008/02395 от 16.08.2017 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Sulfanilic Acid Reagent д/анализатора д/опред. сульфаниловой кислоты 30 опр. В1010-44А Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Судан III по Герксгеймеру д/пробоподготовки №175 150МЛ REF05-B27001 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Свободный Т3 для анализатора Architecti для определения Т3 свободного 100 определений 7К6325 Эбботт Лабораториз Б.В. Нидерланды Реагенты диагностические Не указана В корзину