Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т- Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание