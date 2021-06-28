Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т

Трубоукладчик ЧЕТРА ТГ503 (на плече 2.5М) - 50, (на плече 1.22М) - 104.9Т ЯМЗ/Cummins 382КВТ 8 и 9М жёсткая с поперечной балкой 69Т АО ЧЕТРА-ПМ ТУ4835-00235737-073-96 Россия Число опорных катков с каждой стороны - 8ШТ, Число поддерживающих катков с каждой стороны - 2ШТ
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор пневмоколесный E230WH 131 (178) кВт (л.с.) 2.52М 23,4 / 23,5 т 4700 / 5700 мм 0,4…0,6 м³ ММ 9,8 - 10,48 м 5660 - 6985 мм 12800 / 13800 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый RV-7-DD для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4900х1800х2800 7500КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный пневмоколесный ДУ-100 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4800х2200х3300ММ 14000КГ 0-20КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор пневмоколесный E190WH 87 (118,29) кВт (л.с.) 2.52М 18,5 / 18,6 т 3700 / 4700 мм 0,4…0,6 м³ ММ 8,04 - 8,29 м 5350 - 6680 мм 9800 / 10600 / 11000 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор" 333В КГ М
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия
Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
Не указана
Экскаватор Кomatsu PC200 1,56м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой
Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
от 1800₽
Каток дорожный самоходный вибрационный DM-10-VD для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1700ММ 5030х1905х2950ММ 11Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-019-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Деталь катков дорожных балансир средних катков 71-2946012
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор Komatsu PC 200 1.56м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
от 9700000₽