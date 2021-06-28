Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т- Грейдеры и планировщики самоходные