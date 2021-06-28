Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Грейдеры и планировщики самоходные / Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т- Грейдеры и планировщики самоходные
    6
    Автогрейдер ДЗ-122Б-7 3744ММ до 90градусов до 800ММ не менее 350ММ не менее 400ММ КВТ КМ/Ч Т

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство самоходных грейдеров и планировщиков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Трубоукладчик ЧЕТРА ТГ503 (на плече 2.5М) - 50, (на плече 1.22М) - 104.9Т ЯМЗ/Cummins 382КВТ 8 и 9М жёсткая с поперечной балкой 69Т АО ЧЕТРА-ПМ ТУ4835-00235737-073-96 Россия Число опорных катков с каждой стороны - 8ШТ, Число поддерживающих катков с каждой стороны - 2ШТ
    Бульдозеры на гусеничных тракторах
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор пневмоколесный E230WH 131 (178) кВт (л.с.) 2.52М 23,4 / 23,5 т 4700 / 5700 мм 0,4…0,6 м³ ММ 9,8 - 10,48 м 5660 - 6985 мм 12800 / 13800 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
    Бульдозеры на гусеничных тракторах
    Не указана
    В корзину
    Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый RV-7-DD для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4900х1800х2800 7500КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
    Катки дорожные самоходные
    Не указана
    В корзину
    Каток дорожный самоходный вибрационный пневмоколесный ДУ-100 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4800х2200х3300ММ 14000КГ 0-20КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
    Катки дорожные самоходные
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор пневмоколесный E190WH 87 (118,29) кВт (л.с.) 2.52М 18,5 / 18,6 т 3700 / 4700 мм 0,4…0,6 м³ ММ 8,04 - 8,29 м 5350 - 6680 мм 9800 / 10600 / 11000 мм ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
    Бульдозеры на гусеничных тракторах
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор" 333В КГ М
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов РЭМ-25 для предварительного планирования и последующего послойного уплотнения мусора на полигонах промышленных и бытовых отходах кулачковый 2 132 180ММ 2400ММ 4.5/7.5КМ/Ч 26Т (с отвалом) 9200х3700х4150ММ ТУ: 28.92.24.110-001-06216468-2017 АО "Раскат" Россия
    Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор Кomatsu PC200 1,56м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
    Бульдозеры на гусеничных тракторах
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T с бурильной установкой
    Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
    от 1800
    В корзину
    Каток дорожный самоходный вибрационный DM-10-VD для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1700ММ 5030х1905х2950ММ 11Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-019-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
    Катки дорожные самоходные
    Не указана
    В корзину
    Деталь катков дорожных балансир средних катков 71-2946012
    Катки дорожные самоходные
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор Komatsu PC 200 1.56м3 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
    Бульдозеры на гусеничных тракторах
    от 9700000
    В корзину
    Позвонить