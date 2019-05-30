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    Главная / Торговый портал / Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 / Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта ЗиЛ 431418 топливозаправщик (номинальная вместимость цистерны 7030л, количество секций 1шт, количество раздаточных рукавов 1шт)
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    Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта ЗиЛ 431418 топливозаправщик (номинальная вместимость цистерны 7030л, количество секций 1шт, количество раздаточных рукавов 1шт)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта ЗиЛ 431418 топливозаправщик (номинальная вместимость цистерны 7030л, количество секций 1шт, количество раздаточных рукавов 1шт)- Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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    Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта ЗиЛ 431418 топливозаправщик (номинальная вместимость цистерны 7030л, количество секций 1шт, количество раздаточных рукавов 1шт)

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