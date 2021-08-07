Комплект одноразового белья операционного кардиоваскулярный стерильный 1. Чехол комбинированный на инструментальный столик 145х80 1 шт. М2 /ПЭ 2. Простыня на операционный стол 180х150 1 шт. М2 3. Простыня на операционный стол 240х150 1 шт. М2 4. Простыня с перинеальным покрытием, вырез 102х20 см 260х220 1 шт. М2 5. Простыня торакальная, отверстие 40х32 см, с инцизионной пленкой 330х300/200 1 шт. М3 6. Простыня с адгезивным краем 75х75 2 шт. М3 7. Мешок для дефибриллятора 35х30/25 1 шт. ПЭ 8. Держатель для шнура 30х3 2 шт. 9. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара М2 10. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара ПЭ 11. Лента операционная 50х10 3 шт. М2 12. Салфетка впитывающая 25х19 6 шт. СЛ 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья операционного кардиоваскулярный стерильный 1. Чехол комбинированный на инструментальный столик 145х80 1 шт. М2 /ПЭ 2. Простыня на операционный стол 180х150 1 шт. М2 3. Простыня на операционный стол 240х150 1 шт. М2 4. Простыня с перинеальным покрытием, вырез 102х20 см 260х220 1 шт. М2 5. Простыня торакальная, отверстие 40х32 см, с инцизионной пленкой 330х300/200 1 шт. М3 6. Простыня с адгезивным краем 75х75 2 шт. М3 7. Мешок для дефибриллятора 35х30/25 1 шт. ПЭ 8. Держатель для шнура 30х3 2 шт. 9. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара М2 10. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара ПЭ 11. Лента операционная 50х10 3 шт. М2 12. Салфетка впитывающая 25х19 6 шт. СЛ 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия- Препараты фармацевтические прочие