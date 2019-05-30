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    Главная / Торговый портал / Окна и их коробки деревянные / Коробка оконная остекленная дерево/оргстекло 500х500ММ 7.8КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Коробка оконная остекленная дерево/оргстекло 500х500ММ 7.8КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Коробка оконная остекленная дерево/оргстекло 500х500ММ 7.8КГ- Окна и их коробки деревянные
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    Коробка оконная остекленная дерево/оргстекло 500х500ММ 7.8КГ

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    Поставщики
    • ИП "Дементиевская Г.А."
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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