Характеристики

Торговая марка: Tefal Подробные характеристики Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2400 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: синтетический Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.75 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: белый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: пластик Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 160x160x230 мм Вес: 0.8 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай