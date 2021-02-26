Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Tefal
Подробные характеристики
Объем: 1.7 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2400 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Нет
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: синтетический
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.75 метр
Блокировка крышки: Да
Цвет корпуса: белый
Вращение на 360 гр: Да
Материал корпуса: пластик
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер (ШхГхВ): 160x160x230 мм
Вес: 0.8 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край