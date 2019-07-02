Полуботинки Юпитер -1 летние для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий из лицевой юфти мужские с маслобензостойкой пропиткой ГОСТ 12.4.137-84 двухслойная ПУ/ТПУ Трансинсервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки Юпитер -1 летние для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий из лицевой юфти мужские с маслобензостойкой пропиткой ГОСТ 12.4.137-84 двухслойная ПУ/ТПУ Трансинсервис- Обувь повседневная с верхом из кожи