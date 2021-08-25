Отвод 90°-32x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-31049454-2004 Отвод 90°-32x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-31049454-2004

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод 90°-32x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-31049454-2004 Отвод 90°-32x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-31049454-2004- Фитинги для труб стальные, кроме литых