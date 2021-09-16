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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    35
    Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001

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      Отвод П 90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
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      20.0
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      550
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      550c НДС
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      20.0
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      528
      Спецификация
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      20.0
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      504
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      480
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      Минимальная партия
      0
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      480
      Спецификация
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      Характеристики
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      17
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      479,7
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      20.0
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      444
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      0
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      444c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      444
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      444
      Спецификация
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      Характеристики
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      Ставка НДС, %
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      330
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      396
      Спецификация
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      0
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      336
      Спецификация
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    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
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      20.0
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      300
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      2000
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      300c НДС
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      Ставка НДС, %
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      260
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      191,16
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      191,16c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      186,3
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      186,3c НДС
    • ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      153
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      183,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
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      152
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      Цена с НДС, руб.
      182,4
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      180
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
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      0
      Регионы поставки
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      180c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      144
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      172,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172,8c НДС
    • ООО "АДАСТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      143,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      172,03
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      172,03c НДС
    • ООО ТК "АФИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139,56
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      167,48
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      167,48c НДС
    • ООО "УМПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      155
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      155c НДС
    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      62,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      62,4c НДС
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АНГКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ЗАО "РЕГИОНСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АНРИЗ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЭПСТОН ГРУП"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛСНАБКОМПЛЕКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОММЕТАЛЛ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТД "Сибгазстройдеталь"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "НИГМАШ-СЕРВИС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СтройХолдинг-СПб"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ЛЮАР"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "МК"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "Профкомплект"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СТАЛЬНОЙ ТРЕСТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ИнвестСтрой"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "УЗТПА"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО СК "ПРОМСТРОЙ НН"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТОРГСЕРВИС"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • Первоуральский завод комплектации трубопроводов, ЗАО
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "ПКФ "СИБМЕТАЛЛ - ОМСК"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЗДТ "РЕКОМ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "Велес"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "МПС"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СТПК"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СГЭС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "РОССТРОЙКОМПЛЕКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "МАКСИМА-С"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТД "УРАЛСПЕЦСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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    • ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ МИР 2000"
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    • ООО "РПС"
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    • ООО ТПК "АТЛАНТГРУПП"
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    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
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    • ООО "СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ"
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    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
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    • ЗАО "Склады элементов трубопроводов"
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