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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    33
    Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001

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    Цена
    от 317,34
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      1000
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      ГОСТ 17375-2001
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      840
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      20.0
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      583,33
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      20.0
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      700
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      542,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      650,88
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650,88c НДС
    • ООО "СИБКОМСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      23000
      Регионы поставки
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      600c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      497,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      597
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      597c НДС
    • ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      457
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      548,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      548,4c НДС
    • ООО "ТСК "БСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      409,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      384
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      460,8
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      Характеристики
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      460,8
      Спецификация
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      20.0
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      410
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО ТК "АФИНА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      377,74
      Спецификация
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      Характеристики
      Отвод П90-89х6,0 ст09г2с ГОСТ 17375-01
      Минимальная партия
      1000
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      377,74c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      314,78
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      377,74
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      314,78
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      377,74
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-89х6,0 ст09г2с ГОСТ 17375-01
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      377,74c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      314,78
      Ставка НДС, %
      20.0
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      377,74
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-89х6,0 ст09г2с ГОСТ 17375-01
      Минимальная партия
      1
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      20.0
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      377,74
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-89х6,0 ст09г2с ГОСТ 17375-01
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      360
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      360c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      294
      Ставка НДС, %
      20.0
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      352,8
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЦТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      277
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      332,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
      Подробнее
      332,4c НДС
    • ООО "НЕФТЬКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      264,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      317,34
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      264,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      317,34
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      317,34c НДС
    • ООО "АНГКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АНРИЗ"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "САМУР"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      11000
      Регионы поставки
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    • ООО "МТКОМ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ЗАО "РЕГИОНСНАБ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЦП"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "УЗТПА"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • ООО "КУБГАЗАППАРАТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • АО "ТРУБОДЕТАЛЬ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Спецификация
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    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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    • ООО "ГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
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      Спецификация
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      Спецификация
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    • ООО ПО "ТРУБНОЕ РЕШЕНИЕ"
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