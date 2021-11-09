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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод П 90°-89x6-20 ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод П 90°-89x6-20 ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-89x6-20 ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Отвод П 90°-89x6-20 ГОСТ 17375-2001

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    Цена
    от 265
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    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      1764,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2116,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      2116,8c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1068
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1068c НДС
    • ООО ТД "МЕТАЛЛУРГ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1008
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1008c НДС
    • ООО "ВОЛСАР"
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      Цена без НДС, руб.
      735
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      882
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      882c НДС
    • ООО "ВЕЛЬГА"
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      735
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      882
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      882c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      708,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      850c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      560
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      672
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
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      672c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      537,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      645
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      645c НДС
    • ООО "Стамер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      455
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      546
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      546c НДС
    • ООО "ГАЗДИАГНОСТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      451,61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      541,94
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      541,94c НДС
    • ООО "РИКАС"
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      Цена без НДС, руб.
      451
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      541,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      541,2c НДС
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      540c НДС
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      417,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      493
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      493c НДС
    • ООО "ВМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      404,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      485,93
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      485,93c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      468
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      468c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      456
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      456c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      376,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      452
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      452c НДС
    • ООО "УМПК"
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      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС
    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      345
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      414
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
      Свердловская область
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      414c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      342
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      410,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
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      410,4c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      342
      Ставка НДС, %
      20.0
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      410,4
      Спецификация
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      Характеристики
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      410,4c НДС
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    • Первоуральский завод комплектации трубопроводов, ЗАО
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