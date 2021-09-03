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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    44
    Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001

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    • КИРПИЧЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      7900
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      9480
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      9480c НДС
    • ООО "ГРАДИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2100
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2100c НДС
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      876,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1052,02
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1052,02c НДС
    • ООО "УМПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      480c НДС
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      354,89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      425,87
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
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      425,87c НДС
    • ООО "РУТОВАРЫ"
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      291,66
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-57х4-09ГС2С, ГОСТ17375-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
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      350c НДС
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      291,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-57х4-09ГС2С, ГОСТ17375-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      291,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-57х4-09ГС2С, ГОСТ17375-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      336
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      336c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      230,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      276,01
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      276,01c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      230
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      276
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      276c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      222,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      267
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      267c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      259,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      259,2c НДС
    • ООО "АНРИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198,84
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      198,84c НДС
    • ООО "ТСК "БСС"
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      Цена без НДС, руб.
      161,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      194,03
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      194,03c НДС
    • ООО "ИНСТРУМЕНТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      156
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      187,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      187,2c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      156
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      187,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      187,2c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
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      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      174c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      174c НДС
    • ООО "Стамер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      141,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      170
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      170c НДС
    • ООО "АДАСТРА"
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      Цена без НДС, руб.
      137,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      164,65
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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      164,65c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      Цена без НДС, руб.
      137
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      164,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      125
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
      3
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      Свердловская область
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      150c НДС
    • ООО "СИБКОМСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      0
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      Регионы поставки
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      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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    • ООО "ПО "СПЕЦПРОМИНДУСТРИЯ"
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    • ООО "СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ"
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    • ЗАО "АВИАТАР"
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    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
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    • ООО "НГК"
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    • ООО "АТЛАНТ+"
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    • ООО "РУСАРМЭКСПОРТ"
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    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
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