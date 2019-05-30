Проволока углеродистая 2.08ММ CS-9A АРI9А на катушке 4КМ с сопротивлением к разрыву не менее 561 Н/мм2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока углеродистая 2.08ММ CS-9A АРI9А на катушке 4КМ с сопротивлением к разрыву не менее 561 Н/мм2- Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали