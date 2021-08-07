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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Леска триммерная Союз 3ММ 15М звезда ТЛ3535-3.0-8-15
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Леска триммерная Союз 3ММ 15М звезда ТЛ3535-3.0-8-15

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Леска триммерная Союз 3ММ 15М звезда ТЛ3535-3.0-8-15- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Леска триммерная Союз 3ММ 15М звезда ТЛ3535-3.0-8-15

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    Поставщики
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      3.0 мм х 15 м, звезда, СОЮЗ
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ИП Чумак О. А.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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