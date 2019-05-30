Коробка дверная телескопическая Аляска Оптим белая 2150ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Коробка дверная квадратная Аляска 2070х74х33ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Коробка дверная Linea МДФ/массив хвойных пород/покрытие эмаль матовый шоколад 1200х2000ММ ООО "Волховец"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 4093,45₽
Коробка дверная 3433.08-У орех античный 1988ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная Виктория 20 Афродита красное дерево
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная Волховец Galant массив сосны орех модена 800х2100ММ одна универсальное полотно дверное, короб, комплект наличников, комплект фурнитуры (карточные петли, магнитный замок, ручка Colombo Robot, накладки на евроцилиндр, цилиндр ключ-ключ, полированное золото) 1421 ОРМ
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 39000₽
Дверь межкомнатная Верда Турин 03 2000х900ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь входная ДТМ-38 металл/МДФ белая RAL 9003 3300х2850ММ с фрамугами боковыми зеркальное напыление (тонирование) ООО "Двери Клин" Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 42000₽
Дверь межкомнатная Верда Турин 03 2000х800ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 900ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 700ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Дверь межкомнатная индивидуального изготовления однопольная глухая с повышенной звукоизоляцией МДФ шпон орех американский 2030х950х48ММ комплектация: дверная коробка , комплект наличников 4ШТ,(3000ММ-100ММ), фрамуга 2ШТ(1140ММ-950ММ), доборные планки на проем до 550ММ(комплект), замок Abloy EL560 (55/24), кабель Abloy EA218, врезной кабельный кронштейн Abloy EA280, дверная ручка DL040 или аналог, скрытые петли KUBICA 7080 3ШТ, порог Sipam , дверной доводчик Dorma ITS 96, геркон ИО-102
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана