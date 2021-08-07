Сепаратор триерный СТ-12 для очистки зернового и семенного материала зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур от длинных и коротких примесей 1820КГ 4200х1200х2600ММ 10Т/Ч ТУ 4735-025-65649237-2013 ООО "Воронежсельмаш" Россия
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Верстак ВДТ-1.9 плита МДФ 25ММ, покрытая листом оцинкованного металла 850х1900х685ММ укомплектован драйвером с пятью выдвижными ящиками разными по высоте и тумбой с двумя переставными полками (шаг 39ММ) и ригельным замком 102.1КГ
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 47140,8₽
Верстак слесарный ВЛ-150-01ЦФ Диком
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Верстак слесарный PROFFI-M 3МД ОПС2 Д-Э сталь/фанера 2000х830х700ММ 1000КГ однотумбовый с одной полкой с экраном
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 48500₽
Верстак ДиКом ВЛ-К-150 ЦФ столешница фанера 24ММ оцинкованная сталь 830х1500х700ММ 200КГ синий RAL 5012/ серый RAL 7038
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Верстак бестумбовый Святогор СВ-0Т.00.00.10 столешница МДФ/оцинкованный лист 979х689х846ММ
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 9500₽
Шина для бензопилы Stihl 025 14" 50 звеньев 30050004813
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Шина для бензопилы Stihl 16" 3/8" 1.6ММ 60 звеньев 30030006113
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 960₽
Шина для бензопилы Husgvarna 10" 1/4" 1.3ММ 58 звеньев 5758422-58
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 1437,6₽
Шина для бензопилы 47" 138 зубьев
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Шина для бензопилы 18" 3/8" 1.5ММ 68 звеньев 5859508-68
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 2589,17₽