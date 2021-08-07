Сепаратор триерный СТ-12 для очистки зернового и семенного материала зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур от длинных и коротких примесей 1820КГ 4200х1200х2600ММ 10Т/Ч ТУ 4735-025-65649237-2013 ООО "Воронежсельмаш" Россия

Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки

Не указана