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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Леска триммерная корд Champion Star 3.5ММ 27М зубчатая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Леска триммерная корд Champion Star 3.5ММ 27М зубчатая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Леска триммерная корд Champion Star 3.5ММ 27М зубчатая- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Леска триммерная корд Champion Star 3.5ММ 27М зубчатая

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    Поставщики
    • ООО "Роспром-ресурс"
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      Характеристики
      Минимальная партия
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