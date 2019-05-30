Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х1000ММ одностворчатый правое открывание ручка, врезной замок, навес в виде петель под навесной замок
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 25500₽
Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х900ММ одностворчатый левое открывание порог, замок, петли, ручка
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 26499,6₽
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х600ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х800ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х700ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной глухой филенчатый Краснодеревщик ДГФ 21-10 массив березы 2070х970ММ одностворчатый дверная коробка, дверь, комплект наличников ГОСТ 475-2016 Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 43850,25₽
Коробка дверная сферическая Прометей МДФ миланский орех 70х26(16+10)х2100ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 189₽
Полотно дверное глухое Прометей ДГ01 2000х900ММ ДСП миланский орех
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 1035₽
Дверь входная ДТМ-38 металл/МДФ белая RAL 9003 3300х2850ММ с фрамугами боковыми зеркальное напыление (тонирование) ООО "Двери Клин" Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 42000₽
Дверь межкомнатная в комплекте Quadro 4113 массив сосны, МДФ, сотовое наполнение ясень жемчужный 900х2000ММ полотно дверное 4113 900х2000 врезка U1.2, короб КОР013.07 900х2000 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), добор ДОБ013 90х2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) Компл.(шт): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, соед. элемент СЭЛ013 900x2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), к-кт фурнитуры ФУР1К-02 карт. пет. Модерн, унив. под с/т завертку 2 петли цвет мат. хром, ручка дверная ARTIK на квадр. розетке Модерн 50х7ММ (М2) цвет мат. хром(МХР), сан/техн. завертка САН.M2 цвет мат. хром(МХР), порог ПОР013.07 1270 цвет мат. жемчужный (МЖМ)
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 108000₽
Коробка дверная Gram МДФ без окраски 2100х1000х40ММ с резиновым уплотнителем
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 3125₽
Полотно дверное глухое Gram 2100х900х44ММ МДФ без окраски с притвором, с филенкой
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 36260₽