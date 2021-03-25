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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Группа поршневая для травокосилки 235R Husqvarna 5371041-01
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Группа поршневая для травокосилки 235R Husqvarna 5371041-01

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Группа поршневая для травокосилки 235R Husqvarna 5371041-01- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Группа поршневая для травокосилки 235R Husqvarna 5371041-01

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    Цена
    от 14910,56
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    Поставщики
    • ООО "ПАРК ТЕХНИКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12425,46
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14910,56
      Спецификация
      Производство машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Цилиндр с поршнем 235RII D40 мм
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      14910,56c НДС

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