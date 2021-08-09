Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ Cat 5e ООО "ЭКС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ Cat 5e ООО "ЭКС"- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки