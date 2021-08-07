Характеристики

Шина STIHL 14" 35см 1,3 3/8" Р 50z. Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: для профессионального применения на лесоповалах и распиловке на бензопилах средней и высокой мощности. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 9 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки. Подшипник звёздочки высочайшей степени надёжности с 6 заклёпками.