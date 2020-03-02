Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5 для очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав на открытых токах и в складских помещениях во всех сельскохозяйственных зонах страны 1400КГ 3300х2500х2800ММ 4.5Т/Ч ТУ 4735-005-65649237-2012 ООО "Воронежсельмаш" Россия

Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки

Не указана