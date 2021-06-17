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    Главная / Торговый портал / Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки / Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
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    Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М

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    Цена
    от 178980
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    Поставщики
    • ООО "ВХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      270000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      324000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      324000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      268000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      321600
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      321600c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      246500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      295800
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      295800c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      245000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      294000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      294000c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      220000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      264000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      264000c НДС
    • ООО "МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      206661,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      247993,8
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      247993,8c НДС
    • Общество с ограниченной ответственностью 'ТЕГРУСС'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      230000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230000c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      222000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      222000c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181917
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      218300,4
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      218300,4c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      172900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      207480
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      207480c НДС
    • ООО "КРИСТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      149150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      178980
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      178980c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
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      Не указана
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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