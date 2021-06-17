Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки