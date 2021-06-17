Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
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Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
Характеристики
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Минимальная партия
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Регионы поставки
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Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки