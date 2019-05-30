Провод (кабель) силиконовый компенсационный ТПКNi Cr/Ni для термопар типа К, 2 х 1,5 мм2 (сердечник 19х0,32мм) с термопарными разъемами закрепленными кабельными держателями, цветовая маркировка бело-зеленая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) силиконовый компенсационный ТПКNi Cr/Ni для термопар типа К, 2 х 1,5 мм2 (сердечник 19х0,32мм) с термопарными разъемами закрепленными кабельными держателями, цветовая маркировка бело-зеленая- Провода и кабели связи полевые