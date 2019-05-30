Провод (кабель) гибкий печатный для внутриблочного и межблочного электромонтажа широкого спектра аппаратуры ГПК-МП (ОПК) ГОСТ 22753-79 ТУ 3594-097-07504301-2002 АО "НПО "СПЛАВ"

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