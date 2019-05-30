Провод (кабель) к измерителю «Коэффициент-3.3 исп.№ 3 (измерительные кабели с изоляцией из ПВХ с изолированными “крокодилами-14 шт, 5 м.”)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) к измерителю «Коэффициент-3.3 исп.№ 3 (измерительные кабели с изоляцией из ПВХ с изолированными “крокодилами-14 шт, 5 м.”)- Провода и кабели связи полевые