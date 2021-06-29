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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный наклоняемый TSK400 тип 5050 ММ КГ ММ КГ Pozos
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный наклоняемый TSK400 тип 5050 ММ КГ ММ КГ Pozos

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный наклоняемый TSK400 тип 5050 ММ КГ ММ КГ Pozos- Столы поворотные
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    Стол поворотный наклоняемый TSK400 тип 5050 ММ КГ ММ КГ Pozos

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    Поставщики
    • ООО "МОССКЛАД"
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      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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