Тиски слесарные верстачные, откидные 6" 0140100140
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные 1253-150M 150ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Оправка графитовая многоразовая ГО-1 до 400ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 11₽
Тиски слесарные ТСМ 180
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 18688,84₽
Патрон цанговый 40-ER32/12 с набором цанг ГОСТ25827-93
Патроны токарные и планшайбы
от 16200₽
Тиски слесарные ТССН-63-С 63ММ 3.7КГ чугун/ сталь 80ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 6156₽
Тиски слесарные Mirax 200ММ 32471-20
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 6861,6₽
Пластина подкладная Iscar AI 22 для держателя токарного резца
Патроны токарные и планшайбы
от 1140,73₽
Патрон цанговый B215.5.50.150.32ER
Патроны токарные и планшайбы
от 17100₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс"
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 6900₽
Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 5940₽