Тиски слесарные верстачные, откидные 6" 0140100140 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные 1253-150M 150ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Оправка графитовая многоразовая ГО-1 до 400ММ Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные от 11 ₽ В корзину

Тиски слесарные ТСМ 180 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 18688,84 ₽ В корзину

Патрон цанговый 40-ER32/12 с набором цанг ГОСТ25827-93 Патроны токарные и планшайбы от 16200 ₽ В корзину

Тиски слесарные ТССН-63-С 63ММ 3.7КГ чугун/ сталь 80ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 6156 ₽ В корзину

Тиски слесарные Mirax 200ММ 32471-20 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 6861,6 ₽ В корзину

Пластина подкладная Iscar AI 22 для держателя токарного резца Патроны токарные и планшайбы от 1140,73 ₽ В корзину

Патрон цанговый B215.5.50.150.32ER Патроны токарные и планшайбы от 17100 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные Не указана В корзину

Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс" Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные от 6900 ₽ В корзину