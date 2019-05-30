Провод (кабель) установочный Изоляция из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением АО "Цветлит" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) установочный Изоляция из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением АО "Цветлит" Россия- Провода и кабели связи полевые