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    Главная / Торговый портал / Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная / Бумага упаковочная крафт 50х70СМ Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага упаковочная крафт 50х70СМ Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага упаковочная крафт 50х70СМ Италия- Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
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    Бумага упаковочная крафт 50х70СМ Италия

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    Поставщики
    • ИП Литвинова Ольга Николаевна
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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