Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Провода и кабели связи полевые / Провод (кабель) акустический ONETECH Jet 25 SPK0107B для коммутации систем Meyer Sound 1М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод (кабель) акустический ONETECH Jet 25 SPK0107B для коммутации систем Meyer Sound 1М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) акустический ONETECH Jet 25 SPK0107B для коммутации систем Meyer Sound 1М- Провода и кабели связи полевые
    3
    Провод (кабель) акустический ONETECH Jet 25 SPK0107B для коммутации систем Meyer Sound 1М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    М
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Кабель для KVM переключателя Набор "4-в-одном" KVM-401 Комплектация: кабель VGA (с 15-контактными разъемами HDD «папа»), кабель USB 2.0, длина 1.8М. Разъемы: - 15-контактный разъем HDB “папа“ (для монитора) - USB типа А “папа“ - PS/2 мышь: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - PS/2 клавиатура: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - 15-контактный разъем “папа“
    Провода и кабели связи полевые
    от 950
    В корзину
    Провод бортовой БПВЛ 1х0.75ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72
    Провода и кабели связи полевые
    от 40,8
    В корзину
    Провод бортовой БПВЛ 1х2.5ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
    Провода и кабели связи полевые
    от 75600
    В корзину
    Провод бортовой БПВЛ 1х1ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
    Провода и кабели связи полевые
    от 34200
    В корзину
    Провод бортовой БПВЛ 1х1.5ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
    Провода и кабели связи полевые
    от 50400
    В корзину
    Запасные части к дегидраторам Осушитель MR050B-KIT-DSCNT для MR050B ANDREW Corp
    Провода и кабели связи полевые
    от 55531,2
    В корзину
    Провод (кабель) высоковольтный для рентгеновского аппарата Арина Арион IT001476 1 0.5ММ2 Спектрофлэш ООО
    Провода и кабели связи полевые
    от 6322,14
    В корзину
    Провод (кабель) Тестовая нить Test wire p/n SPIR-001-50 бобина
    Провода и кабели связи полевые
    от 12660
    В корзину
    Узел крепления со скобой КГП-7-1 70кН для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам линий электропередачи и распределительных устройств ТУ 34 13.10310-90
    Провода и кабели связи полевые
    от 372
    В корзину
    Провод (кабель) межблочный Econ/First Cable 1K-AIC45A-01.5 1.5М стерео-пара, mini Jack 3.5 угловой стерео штекер - 2 XLR 3 штекер, D- 3.2х6.2ММ черный
    Провода и кабели связи полевые
    от 1884
    В корзину
    Узел крепления УК-Н-01 УХЛ1 10кН ТУ 3449-041-27560230-98 ЗАО "Связьстройдеталь"
    Провода и кабели связи полевые
    от 114
    В корзину
    Провод (кабель) соединительный плоский шнур для плинтов TWT-LSA-P4-12-1.5m 1.5М медь ПВХ 4ех полюсный, интерфейсы: левый-RJ-12, правый-LSA серый
    Провода и кабели связи полевые
    от 337,5
    В корзину
    Позвонить