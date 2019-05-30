Провод (кабель) авиакосмический бортовой ПТЛ-200 1х2.5 1 2.5ММ² с медными токопроводящими жилами, лужеными оловом, с изоляцией из фторопластовых пленок и стеклянных нитей, с покрытием из кремнийорганического лака

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) авиакосмический бортовой ПТЛ-200 1х2.5 1 2.5ММ² с медными токопроводящими жилами, лужеными оловом, с изоляцией из фторопластовых пленок и стеклянных нитей, с покрытием из кремнийорганического лака- Провода и кабели связи полевые