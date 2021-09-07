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    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Провод связи телефонный ПРППМ 2 1.2ММ²
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод связи телефонный ПРППМ 2 1.2ММ²

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод связи телефонный ПРППМ 2 1.2ММ²- Кабели связи станционные и распределительные
    1
    Провод связи телефонный ПРППМ 2 1.2ММ²

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    Цена
    от 21,28
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    Единица измерения:
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      36c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      24c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      23,4c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      21,6c НДС
    • ООО "АСТЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,6c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,73
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      21,28
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      21,28c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "НГК"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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