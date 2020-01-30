Кабель для KVM переключателя Набор "4-в-одном" KVM-401 Комплектация: кабель VGA (с 15-контактными разъемами HDD «папа»), кабель USB 2.0, длина 1.8М. Разъемы: - 15-контактный разъем HDB “папа“ (для монитора) - USB типа А “папа“ - PS/2 мышь: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - PS/2 клавиатура: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - 15-контактный разъем “папа“

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель для KVM переключателя Набор "4-в-одном" KVM-401 Комплектация: кабель VGA (с 15-контактными разъемами HDD «папа»), кабель USB 2.0, длина 1.8М. Разъемы: - 15-контактный разъем HDB “папа“ (для монитора) - USB типа А “папа“ - PS/2 мышь: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - PS/2 клавиатура: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - 15-контактный разъем “папа“- Провода и кабели связи полевые