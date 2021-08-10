Повязка адгезивная адсорбирующая стерильная Silkofix IV+pad 6х8.5СМ на нетканой основе 1ШТ для фиксации устройств и катетеров Фармапласт С.А.Е.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная адсорбирующая стерильная Silkofix IV+pad 6х8.5СМ на нетканой основе 1ШТ для фиксации устройств и катетеров Фармапласт С.А.Е.- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами