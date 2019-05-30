Провод (кабель) монтажный для гирлянды (для внутреннего и наружного использования) 2 силиконовый, ПВХ цвет провода зеленый, тип ламп Е27, расстояние между патронами 40см, длина 65,5м, максимальное количество ламп для 1 гирлянды 125шт 0.22КВ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) монтажный для гирлянды (для внутреннего и наружного использования) 2 силиконовый, ПВХ цвет провода зеленый, тип ламп Е27, расстояние между патронами 40см, длина 65,5м, максимальное количество ламп для 1 гирлянды 125шт 0.22КВ- Провода и кабели связи полевые