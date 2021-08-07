Повязка адгезивная стерильная Matopat Сannula Plast на нетканой основе 1ШТ МА-161-МММ-038 для фиксации канюль TZMO SА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная стерильная Matopat Сannula Plast на нетканой основе 1ШТ МА-161-МММ-038 для фиксации канюль TZMO SА- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами