Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки Stack-Stack 0.5М Cisco Bladeswitch CAB-STK-E-0.5M

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки Stack-Stack 0.5М Cisco Bladeswitch CAB-STK-E-0.5M- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки