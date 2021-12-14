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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели нагревательные / Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 ВТ/М 220…240В 2 жилы freezstop-s10
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 ВТ/М 220…240В 2 жилы freezstop-s10

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 ВТ/М 220…240В 2 жилы freezstop-s10- Провода и кабели нагревательные
    3
    Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 ВТ/М 220…240В 2 жилы freezstop-s10

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    Цена
    от 531,5
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      Цена без НДС, руб.
      666,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      787
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      787c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      666,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      787
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      787c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      666,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      787
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      532,51
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      532,51c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      451,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      532,51
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      532,51c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      532,51
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      531,5
      Спецификация
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      531,5c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      531,5
      Спецификация
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      1
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      531,5c НДС
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      442,91
      Ставка НДС, %
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      531,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      531,5c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      531,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Минимальная партия
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      531,5
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Минимальная партия
      1
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      531,5c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      531,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      531,5c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Цена с НДС, руб.
      531,5
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Спецификация
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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