Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Matopat Fixopore S 10х6см на нетканой основе 50ШТ MA-161-MMMM-042 TZMO SА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Matopat Fixopore S 10х6см на нетканой основе 50ШТ MA-161-MMMM-042 TZMO SА- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами