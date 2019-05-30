Провод (кабель) коммутационный 6GK1571-0BA00-0AA0 для подключения SIMATIC S7 к PROFIBUS или MPI

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) коммутационный 6GK1571-0BA00-0AA0 для подключения SIMATIC S7 к PROFIBUS или MPI- Провода и кабели связи полевые