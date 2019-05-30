Провод (кабель) контрольный Каталог "ССД 2 011", кодкаталога 120914-00084 2М 2/2 2-полюсный, со штекером LSA-PLUSи с 2 штекерами типа «банан» на другом конце

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) контрольный Каталог "ССД 2 011", кодкаталога 120914-00084 2М 2/2 2-полюсный, со штекером LSA-PLUSи с 2 штекерами типа «банан» на другом конце- Провода и кабели связи полевые